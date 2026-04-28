Bitcoin News: Stärkster April seit 2020 treibt Meme-Coins, eine Kryptowährung zielt auf 100x

Anzeige / Werbung

Der Meme-Coin-Sektor gewann in nur einer Woche 8 Prozent, angetrieben durch Bitcoins April-Rallye von plus 13,71 Prozent. Yahoo Finance bezeichnete diesen Monat als den stärksten April für Bitcoin seit dem Jahr 2020. Große Coins führen die Erholung an, doch Projekte mit echten Produkten ziehen Kapital schneller an sich. Bonk legte im vergangenen Monat 75 Prozent zu und durchbrach dabei eine Trendlinie, die seit Februar jede Rallye begrenzt hatte. Floki stieg innerhalb eines Tages um 11 Prozent, da das Handelsvolumen bei Großanlegern spürbar anzog. Bitcoin bei 78.060 Dollar verankert diese Rotation und bildet das Fundament für den gesamten Sektor. Die aktuelle Dynamik zeigt, dass die Risikobereitschaft der Anleger zurückgekehrt ist. In jedem Zyklus entstehen die stärksten Renditen dort, wo ein funktionierendes Produkt auf einen Vorverkaufspreis trifft. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Bitcoin News der Woche, die laufende Meme-Coin-Rotation und das Fenster, das sich gerade öffnet.

??

Bitcoin News im April 2026: Stärkster Monat seit fünf Jahren befeuert die Meme-Coin-Rotation

??

Inmitten positiver Bitcoin News legte Bonk (BONK) im vergangenen Monat um 75 Prozent zu und durchbrach eine Trendlinie, die seit Februar alle Rallyes begrenzt hatte. Die Marktkapitalisierung stieg laut CoinGecko auf 553 Millionen Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,0000061 Dollar. Der Support hält sich bei 0,0000055 Dollar und der Widerstand liegt bei 0,0000065 Dollar. Ein Ausbruch über diesen Widerstand hätte 0,0000080 Dollar als Ziel, was einem Plus von rund 27 Prozent entspricht. Das ist solide, doch weit entfernt von dem, was frühe BONK-Käufer erzielten, als der Token noch in Bruchteilen eines Cents notierte.

??

Parallel zu den starken Bitcoin News notiert Floki (FLOKI) bei 0,000030 Dollar laut CoinMarketCap, ein Tagesplus von 11 Prozent bei steigender Wal-Aktivität. FLOKI belohnte frühe Anleger mit lebensverändernden Renditen während des Anstiegs von 2021, als der Token von Bruchteilen eines Cents zu einer Milliardenbewertung stieg. Changelly setzt eine Obergrenze von 0,000075 Dollar für 2026 an, was einem Anstieg von rund 2,5x vom heutigen Niveau entspricht. Das Valhalla-Metaverse und der FlokiPlaces-Marktplatz sorgen für echten Nutzen hinter dem Ticker. Doch die Marktkapitalisierung, die diese ursprünglichen Gewinne erzeugte, begrenzt jetzt das verbleibende Aufwärtspotenzial.

??

Bitcoin bei 78.060 Dollar verankert diese Rotation, und der Sektoranstieg von 8 Prozent in sieben Tagen beweist die Rückkehr der Risikobereitschaft. Eine 75-Prozent-Rallye bei Bonk und frische Wal-Aktivität bei Floki zeigen, dass beide Token weiterhin Kapital anziehen. Die größten Gewinne aus diesen Token gingen jedoch bereits an die Wallets, die als Erste dabei waren. Diese Bitcoin News bestätigen ein bekanntes Muster, das sich in jedem vorherigen Marktzyklus wiederholt hat. Die spannendste Gelegenheit entsteht genau dort, wo ein verifiziertes Produkt einen Vorverkaufspreis bietet, bevor der erste Handelstag an einer Börse beginnt.

Pepeto: Funktionsfähige Börse im Betrieb, während das Presale-Fenster noch offen steht

????

Während BONK und FLOKI den Großteil ihrer explosiven Gewinne bereits an die frühesten Käufer ausgeschüttet haben, sucht das Kapital nach dem nächsten Projekt mit echtem Substanzwert. Abseits der Bitcoin News richtet sich die Aufmerksamkeit auf Vorverkäufe mit einem bereits laufenden Produkt. Die meisten Meme-Coins versprechen Werkzeuge auf einer Roadmap und liefern nichts, bevor die Aufmerksamkeit nachlässt. Pepeto füllt diese Lücke mit einer laufenden Börse, die echte Trades verarbeitet. Insgesamt sind 9,61 Millionen Dollar an Kapital in einer Phase eingeflossen, in der die meisten Vorverkäufe verstummten.

??

Die Plattform wandelt Echtzeitdaten in schützende Maßnahmen für jedes verbundene Wallet um, und Presale-Teilnehmer nutzen die Werkzeuge bereits täglich vor dem Börsenlisting. PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühr ab, sodass die gesamte Position ihren Wert behält. Die Bridge überträgt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne Gas-Gebühren zu berechnen. Der Vertragsscanner erkennt Rug-Pull-Code, bevor ein Token die Plattform erreicht. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat sämtliche Smart Contracts durchleuchtet und freigegeben, bevor der Vorverkauf startete, sodass jeder Teilnehmer auf ein geprüftes Fundament vertraut.

??

Der Schöpfer des originalen Pepe-Tokens, der eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, hat dieses Ökosystem gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Manager aufgebaut. Analysten modellieren 100x vom Einstieg bei 0,0000001867 Dollar, während die Binance-Premiere näher rückt.

??

Pepeto bei Presale-Preis bietet genau die Art von Distanz, die Bonk bereits an seine frühesten Wallets geliefert hat und bei einer Marktkapitalisierung von 553 Millionen Dollar nicht mehr wiederholen kann. Das volle Renditepotenzial, das frühe Floki-Wallets aufgebaut hat, existiert heute bei einem Projekt mit Vorverkaufspreis und dem bevorstehenden Binance-Debüt als Katalysator. Dieser Einstiegspunkt existiert, weil ein einziger Listungstag jedes Wallet neu bewertet, das beim Bodenpreis eingestiegen ist. Die Phase vor der Listung ist genau der Moment, in dem sich jeder vorherige Meme-Coin-Gewinner seine Position aufgebaut hat.

? ?

????

Fazit

??

Eine 75-Prozent-Rallye bei Bonk und frische Wal-Aktivität bei Floki beweisen, dass beide Token weiterhin Kapital anziehen, doch die größten Gewinne gingen bereits an die frühesten Wallets. Die Bitcoin News dieses Aprils zeigen ein Muster, das sich in jedem Zyklus wiederholt. Die Bitcoin News um SHIB zeigen, wie Community-Energie allein aus kleinen Käufern Millionäre machte. Pepeto bringt dieselbe Kraft, gepaart mit einer funktionierenden Börse darunter. Auf pepeto.io sehen Anleger, wie der Presale sich füllt, während das Fenster vor dem Binance-Listing schmaler wird. Jeder Tag, an dem der Presale offen bleibt, ist ein Tag näher an dem Ereignis, das frühe Wallets von allen trennt, die zu lange gewartet haben.

??

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist das Kursziel von Bonk (BONK) nach der 75-Prozent-Rallye?

????

Laut den aktuellen Bitcoin News stößt Bonk (BONK) bei 0,0000065 Dollar auf Widerstand, mit einem Ausbruchsziel nahe 0,0000080 Dollar, was rund 27 Prozent über dem aktuellen Niveau von 0,0000061 Dollar liegt. Pepeto bei 0,0000001867 Dollar bietet 100x Potenzial ab einem einzigen Binance-Listing, eine Distanz, die BONK bei seiner Marktkapitalisierung von 553 Millionen Dollar nicht mehr liefern kann.

Was ist Pepeto und warum sammelt der Presale weiterhin Kapital in einem volatilen Markt?

??

Pepeto ist eine Meme-Coin-Börse, die vom Schöpfer des originalen Pepe-Tokens aufgebaut wurde, mit gebührenfreien Swaps, einer Cross-Chain-Bridge und einem Vertragsscanner, die alle live und von SolidProof verifiziert sind. Der Presale hat 9,61 Millionen Dollar gesammelt, weil die Binance-Listung näher rückt und Anleger vor dem Börsenstart einsteigen möchten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.