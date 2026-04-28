General Motors setzt ein starkes Signal an den Kapitalmärkten: Der US-Autokonzern erwartet für das laufende Jahr mehr Gewinn als bislang prognostiziert. Hintergrund ist ein positives Gerichtsurteil im Zusammenhang mit US-Einfuhrzöllen.Gerichtsurteil verändert Kostenbasis Auslöser der optimistischeren Prognose ist eine juristische Entscheidung, die sich direkt auf die Importkosten des Konzerns auswirken dürfte. Bislang hatten Einfuhrzölle die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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