Weniger Deals, aber größere Transaktionen prägen den Markt für Tech-Deals.Â Dabei ziehen deutsche Firmen vor allem ausländische Investoren an. Weniger, aber größere Deals prägten 2025 den Markt für Tech-Übernahmen. Das zeigt eine Analyse der Unternehmensberatung EY-Parthenon. Zwar sank die Zahl der Transaktionen leicht von 387 im Jahr 2024 auf 375, doch das Volumen stieg gleichzeitig um 28 Prozent auf 16 Milliarden Euro an, ein Plus von 3,5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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