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Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. März 2026



28.04.2026 / 14:43 CET/CEST

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Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. März 2026



Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) beträgt zum 31. März 2026 (ungeprüft) 27,63 Euro (27,64 Euro am 31. Dezember 2025). Dies entspricht nahezu dem gleichen Wert gegenüber dem Jahresultimo.



Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert - ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG - Aktien von Centrotherm AG, Covestro AG, Centiel AG (vormals: HT5 AG), Smartbroker Holding AG sowie Wacker Neuson SE.



Das gesamte Andienungsvolumen verblieb per Saldo zum 31. März 2026 unverändert bei 28,1 Mio. Euro (28,1 Mio. Euro am 31. Dezember 2025).

Köln, 28.04.2026



Allerthal-Werke AG



Der Vorstand



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