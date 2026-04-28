EQS-News: Allerthal-Werke AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. März 2026
Köln, 28.04.2026
28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allerthal-Werke AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 / 820 32 - 18
|E-Mail:
|silvia.schneider@allerthal.de
|Internet:
|www.allerthal.de
|ISIN:
|DE0005034201
|WKN:
|503420
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2316934
|Ende der Mitteilung
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