© Foto: AdobeStockDer Kupferpreis wurde bislang maßgeblich von der Erwartung getrieben, dass der Kupfermarkt kurzfristig in eine Defizitphase eintreten wird. Doch genau diese Annahme steht nun auf der Kippe. Die Grundfesten beben. Aktuelle Kupferpreisentwicklung - Lage im Nahen Osten belastet Der Kupferpreis ringt mit dem Preisbereich um 6 US-Dollar / lb. Die charttechnische Konstellation ist überaus aussichtsreich; um nicht zu sagen explosiv. Doch nicht nur deswegen steht Kupfer im Fokus von Anlegern und Investoren. Dennoch muss man anerkennen, dass die Unsicherheiten, die aus dem Iran-Krieg resultieren auch vor Kupfer nicht halten machen und den Preis limitieren. Anders ausgedrückt: Das durchaus …Den vollständigen Artikel lesen
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