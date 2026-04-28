Microsoft und Postel, ein Unternehmen der Poste Italiane-Gruppe, geben eine Weiterentwicklung ihrer Zusammenarbeit und der unterzeichneten Vereinbarungen zur Digitalisierung italienischer Unternehmen bekannt und begrüßen Audiencerate als Technologiepartner im Bereich Daten sowie Direkt- und Digitalmarketing.

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Die Marketing-Datenplattform kombiniert KI-gestützte Marktinformationen, First-Party-Daten und Omnichannel-Aktivierung, um KMU dabei zu helfen, Markttrends und die historische Kampagnenleistung zu analysieren und Erkenntnisse in Zielgruppen und zunehmend zielgerichtete zukünftige Maßnahmen umzusetzen.

Die Vereinbarung sieht die Bereitstellung einer integrierten Plattform vor, die die Omnichannel-Kommunikationsfähigkeiten von Postel im physischen und digitalen Bereich mit Audiencerates Datenanalysefunktionen und den KI- und Cloud-Lösungen von Microsoft kombiniert.

Die Lösung ermöglicht es KMU, ihre eigenen Daten über den gesamten Lebenszyklus der Kundenbeziehung hinweg zu nutzen und zu aktivieren, wodurch Omnichannel-Kommunikationskampagnen automatisiert und koordiniert werden. Dank der in die Plattform integrierten Marktanalysefunktionen erhalten Unternehmen Zugang zu Wettbewerbsinformationen und Echtzeit-Branchentrends und können so Daten in einen konkreten strategischen Vorteil umwandeln.

Audiencerate ist ein globaler Partner des Microsoft AI Cloud Partner Program und integriert Azure-KI-Funktionen in seine eigene Infrastruktur für Datenmanagement und -aktivierung, wodurch Tools, die bisher großen Unternehmen vorbehalten waren, nun auch KMU zugänglich sind.

"Mit dieser Partnerschaft stellen wir Daten in den Mittelpunkt der Wachstumsstrategie italienischer KMU und bieten ihnen KI- und digitale Marketing-Tools, die bis heute ausschließlich den großen Akteuren vorbehalten waren", sagte Gianluca Leotta, Präsident von Audiencerate

"Die Cloud macht Innovation zugänglicher, und künstliche Intelligenz kann es auch kleineren Unternehmen ermöglichen, ihre Prozesse intelligenter zu verwalten und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen", sagte Annamaria Bottero, Global Partner Solutions Lead bei Microsoft Italy

Die Plattform, die bereits mit einer kompletten Suite für Kundensegmentierung, Marktinformationen und Konnektoren für die physischen und digitalen Kommunikationskanäle von Postel verfügbar ist, wird in den kommenden Wochen durch ein Marketing-Automatisierungsmodul und die Einführung weiterer Kommunikationskanäle erweitert.

Die Lösung wird sich im Laufe der Zeit dank der KI-Innovationen von Microsoft, die nativ in der Plattform verfügbar sind, sowie dank der globalen Partnerschaften von Audiencerate in den AdTech- und MarTech-Ökosystemen weiterentwickeln und italienischen KMU einen kontinuierlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

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