EQS-News: RENK Group AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RENK Group AG
|Gögginger Str. 73
|86159 Augsburg
|Deutschland
|E-Mail:
|investors@renk.com
|Internet:
|https://www.renk.com
|ISIN:
|DE000RENK730
|WKN:
|RENK73
|Börsen:
|Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) / Prime Standard
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2316950 28.04.2026 CET/CEST