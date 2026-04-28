Um an zusätzlichen Strom für seine energiehungrigen KI-Rechenzentren zu kommen, richtet Meta seinen Blick ins All. Ein Deal mit einem Satelliten-Startup soll dem Konzern Solarenergie auch in der Nacht sichern - per Infrarotstrahl. Der Stromhunger von KI-Anwendungen wie Chatbots oder KI-Agenten bringt die Betreiber in puncto Energieversorgung an ihre Grenzen. Einen Ausweg sehen manche große Tech-Firmen im Orbit -Â etwa in Form von orbitalen KI-Rechenzentren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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