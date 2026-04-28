Am 12.05.2026 dreht sich beim AssCompact Digitalkongress alles um das Thema "Cyberversicherung". Wachsende Cyberrisiken stellen Unternehmen, Versicherer und Makler vor neue Herausforderungen. Das Online-Event bietet die Chance, sich über aktuelle Entwicklungen und Trends zu informieren. Häufig hört man aktuell von Unternehmen, die Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Als Unternehmer reicht es nicht, nur zu hoffen, dass der eigene Betrieb nicht zum Ziel wird. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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