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Markus Weingran
28.04.2026 15:27 Uhr
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Insiderkäufe: Wie nutzen: Alphabet: Vertrag mit dem Pentagon? - Bayer: Neuer Gegenwind? - PEOT: Crash

Marvell storniert Bestellungen bei POET und der Überflieger der vergangenen Woche klappt zusammen. Die Aktie verliert rund 50 Prozent. Ist die Reaktion übertrieben oder sollten Anleger die Finger von der Aktie lassen?Insider greifen zu: Ein Signal, dem Anleger folgen sollten? Wenn Vorstände plötzlich tief in die eigene Tasche greifen, wird es an der Börse spannend. In der heutigen Sendung ist Oliver Garn zu Gast. Er ist Experte für Insider-Käufe und erklärt, wie er mit ihnen umgeht und was passieren muss, damit er ihnen auch folgt. Bayer: Anhörung vor Supreme Court lief nicht wie erwartet Die erste Anhörung von Bayer vor dem Supreme Court hat Anleger aufhorchen lassen: Kritische Nachfragen …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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