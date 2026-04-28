Insiderkäufe: Wie nutzen: Alphabet: Vertrag mit dem Pentagon? - Bayer: Neuer Gegenwind? - PEOT: Crash

Marvell storniert Bestellungen bei POET und der Überflieger der vergangenen Woche klappt zusammen. Die Aktie verliert rund 50 Prozent. Ist die Reaktion übertrieben oder sollten Anleger die Finger von der Aktie lassen?Insider greifen zu: Ein Signal, dem Anleger folgen sollten? Wenn Vorstände plötzlich tief in die eigene Tasche greifen, wird es an der Börse spannend. In der heutigen Sendung ist Oliver Garn zu Gast. Er ist Experte für Insider-Käufe und erklärt, wie er mit ihnen umgeht und was passieren muss, damit er ihnen auch folgt. Bayer: Anhörung vor Supreme Court lief nicht wie erwartet Die erste Anhörung von Bayer vor dem Supreme Court hat Anleger aufhorchen lassen: Kritische Nachfragen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran