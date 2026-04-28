DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. April (vorläufige Fassung)

=== *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2025 *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April HVPI PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj *** 10:00 DE/Gea Group AG, HV *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/Rational AG, HV 10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen April *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj *** 10:30 DE/Hochtief AG, HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,0 zuvor: 96,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,0 zuvor: -7,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -20,6 Vorabschätzung: -20,6 zuvor: -16,3 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar und März Baubeginne PROGNOSE: -8,5% gg Vm zuvor: +7,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,25% *** 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Abstimmung über Nominierung von Kevin Warsh zum Fed-Chairman *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz) 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,50% bis 3,75% *** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q - Börsenfeiertag: Japan ===

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April 28, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

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