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Dow Jones News
28.04.2026 15:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. April (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. April (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q 
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q 
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q 
     (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
      (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q 
     (10:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q 
     (08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK) 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) 
  07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK) 
*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
  07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q 
  07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q 
  08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q 
  08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2025 
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q 
  09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     HVPI 
     PROGNOSE: +3,5% gg Vj 
     zuvor:  +3,4% gg Vj 
*** 10:00 DE/Gea Group AG, HV 
*** 10:00 DE/Munich Re, HV 
*** 10:00 DE/Rational AG, HV 
  10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen April 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE:     +3,0% gg Vj 
     zuvor:      +3,0% gg Vj 
*** 10:30 DE/Hochtief AG, HV 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE:    95,0 
     zuvor:      96,6 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -7,0 
     zuvor:      -7,0 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -20,6 
     Vorabschätzung: -20,6 
     zuvor:     -16,3 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
  12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:  +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  -1,3% gg Vm 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar und März 
     Baubeginne 
     PROGNOSE: -8,5% gg Vm 
     zuvor:  +7,2% gg Vm 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm 
     zuvor:  -5,4% gg Vm 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Overnight Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,25% 
*** 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Abstimmung über Nominierung von Kevin Warsh 
     zum Fed-Chairman 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell) 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% 
     zuvor:  3,50% bis 3,75% 
*** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q 
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q 
  22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q 
 
    - Börsenfeiertag: Japan 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

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April 28, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

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