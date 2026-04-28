London (www.anleihencheck.de) - Josefina Rodriguez, Economist bei Vanguard Europe, erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen auf der Sitzung am kommenden Donnerstag unverändert bei 2 Prozent belässt.Zwar dürften die weiterhin erhöhten Energiepreise die Gesamtinflation kurzfristig nach oben treiben, doch würden die nachlassende Wachstumsdynamik und die große Unsicherheit über die Dauer des Preisdrucks gegen eine unmittelbare geldpolitische Reaktion sprechen. Vor diesem Hintergrund dürfte der EZB-Rat Vorsicht und Flexibilität betonen, an einer klar datenabhängigen Ausrichtung festhalten und auf deutlichere Hinweise auf Zweitrundeneffekte warten. Obwohl Rodriguez weiterhin davon ausgehe, dass die Zinsen 2026 unverändert bleiben würden, bewege sich die geldpolitische Ausrichtung der EZB zunehmend auf einem schmalen Grat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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