In Pforzheim hat eine der ersten Recyclinganlagen für Seltene Erden in Europa eröffnet. Bei dem Recyclingverfahren wird Magnetschrott mit Wasserstoff behandelt und ein Neodym-Eisen-Bor-Legierungspulver erzeugt. Aus diesem recycelten Legierungspulver werden dann gesinterte Neodym-Eisen-Bor-Magnetblöcke hergestellt. Das Recyclingverfahren wurde von der Magnetic Materials Group der Uni Birmingham entwickelt sowie patentiert und von deren Ausgründung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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