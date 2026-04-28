© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiUBS erhöht das Kursziel für Apple kurz vor den Zahlen. Starke iPhone-Nachfrage treibt die Erwartungen, doch Risiken bleiben bestehen.Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich kurz vor den Quartalszahlen optimistischer für Apple, wie CNBC berichtet. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel auf 287 US-Dollar von zuvor 280 US-Dollar, liegen damit dennoch unter dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 297,88 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Die Anpassung erfolgt nur zwei Tage vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal. Aktuell notiert die Aktie mit einem Plus von 1,27 Prozent bei 271,01 US-Dollar (Stand 15:15 Uhr MESZ). iPhone-Nachfrage bleibt zentraler …Den vollständigen Artikel lesen
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