Berlin (ots) -
Wie viel klimaschädliches Methan tritt an der deutschen Öl- und Gasinfrastruktur tatsächlich aus? Laut EU-Methanverordnung müssen die rund 800 deutschen Betreiber von LNG-Terminals, Gasnetzen oder Gasspeichern jedes Jahr Berichte über die Methan-Emissionen aus ihren Anlagen veröffentlichen.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die ersten Berichte aus 2024 und 2025 ausgewertet und dabei gravierende Mängel aufgedeckt. Die alarmierenden Ergebnisse der Auswertung möchten wir Ihnen in einer Pressekonferenz vorstellen und über notwendige Konsequenzen sprechen.
Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.
Teilnehmende:
- Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz
- Simon Sackers, Projektassistenz Energie und Klimaschutz
Datum:
Montag, 4. Mai um 10.30 Uhr
Einwahldaten:
https://l.duh.de/zoompk260504
Pressekontakt:
DUH-Newsroom:
030 2400867-20, presse@duh.de
www.duh.de
Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6264663
Wie viel klimaschädliches Methan tritt an der deutschen Öl- und Gasinfrastruktur tatsächlich aus? Laut EU-Methanverordnung müssen die rund 800 deutschen Betreiber von LNG-Terminals, Gasnetzen oder Gasspeichern jedes Jahr Berichte über die Methan-Emissionen aus ihren Anlagen veröffentlichen.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die ersten Berichte aus 2024 und 2025 ausgewertet und dabei gravierende Mängel aufgedeckt. Die alarmierenden Ergebnisse der Auswertung möchten wir Ihnen in einer Pressekonferenz vorstellen und über notwendige Konsequenzen sprechen.
Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.
Teilnehmende:
- Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz
- Simon Sackers, Projektassistenz Energie und Klimaschutz
Datum:
Montag, 4. Mai um 10.30 Uhr
Einwahldaten:
https://l.duh.de/zoompk260504
Pressekontakt:
DUH-Newsroom:
030 2400867-20, presse@duh.de
www.duh.de
Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6264663
© 2026 news aktuell