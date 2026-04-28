DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 28.04.2026
(NEU: Ausgabepreis Electrovac, IPO-Überlegungen Magirus) Electrovac AG ERSTNOTIZ: 30.04.2026 BRANCHE: Spezialist für hermetische Gehäuse SITZ: Salzweg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 17. bis 27. April BOOKBUILDINGSPANNE: 7,80 bis 10,20 Euro EMISSIONSPREIS: 7,80 Euro VOLUMEN (WERT): 34,4 Mio Euro VOLUMEN (STÜCK): 4,416 Mio Aktie (inkl. Greenshoe) DATUM EMISSIONSPREIS: 27.04.2026 BEWERTUNG: 144 Mio Euro (in der Mitte der Spanne) KONSORTIALFÜHRER: BankM AG, Bankhaus Metzler BÖRSENSYMBOL: EVAC ISIN: DE000A420ZL4 KNDS NV ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 (CEO im März 2026) BRANCHE: Rüstung SITZ: Amsterdam BEWERTUNG: 20 bis 25 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht März 2026) Neuraxpharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026) BRANCHE: Pharma SITZ: Langenfeld Magirus ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026) BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge SITZ: Ulm TK Elevator GmbH ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026 (Bloomberg-Bericht Feb. 2026) BRANCHE: Aufzugtechnik SITZ: Düsseldorf BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026) KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS Bitpanda GmbH ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) BRANCHE: Handelsplattform SITZ: Wien BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April) BRANCHE: Web-TV SITZ: München BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg Thyssenkrupp Materials Services ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich (Reuters-Bericht Feb 2026) BRANCHE: Werkstoffhandel SITZ: Essen Uniper SE ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen BRANCHE: Energieversorgung SITZ: Düsseldorf KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS BASF-Sparte Agricultural Solutions ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut SITZ: Limburgerhof ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025) BRANCHE: Indizes und Datenanalyse SITZ: Personio ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar Selfio (Tochter der 3U Holding) ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte SITZ: Bad Honnef Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt HH2E ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler SITZ: Düsseldorf Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Raisin SE ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) BRANCHE: Finanzdienstleistungen SITZ: Berlin Mobile.de ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus BRANCHE: Auto-Anzeigen SITZ: Kleinmachnow BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro ===
April 28, 2026 09:37 ET (13:37 GMT)
