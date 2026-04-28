US-Konzerne steuern auf Rekordmargen zu, während Ölpreis, Iran-Krieg und Big-Tech-Zahlen die Märkte unter Spannung setzen. Jetzt entscheidet sich, ob die Rallye weiterläuft oder kippt. Die großen US-Konzerne bleiben trotz Ölpreisschock und geopolitischer Unsicherheit ungewöhnlich profitabel. Nach Daten von FactSet liegt die gemeldete Nettogewinnmarge im S&P 500 für das erste Quartal 2026 derzeit bei 13,4 Prozent. Sollte dieser Wert Bestand haben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de