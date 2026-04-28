Apple soll im September sein erstes faltbares iPhone vorstellen. Laut einer internen Quelle soll das Gerät aber nicht iPhone Fold, sondern iPhone Ultra heißen -Â und nur eines von mehreren Apple-Geräten mit dem neuen Ultra-Branding werden. Analysten und Insider gehen davon aus, dass Apple im September 2026 sein erstes Foldable vorstellen wird. Neben Spekulationen über die zum Einsatz kommende Hardware gibt es sogar schon Prognosen über mögliche Verkaufszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n