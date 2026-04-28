Die Tjara Leipzig GmbH, Tochterunternehmen von blau direkt, baut ihre Präsenz im Osten Deutschlands weiter aus. Sie übernimmt das Maklerunternehmen Groß & Faschin GmbH. Das Unternehmen wird als Teil der bestehenden Struktur des Kompetenzzentrums weitergeführt. Im Zuge des weiteren Ausbaus von Tjara Leipzig, dem von blau direkt gegründeten Kompetenzzentrum für regionale Ruhestandsplanung, wurde das Maklerunternehmen Groß & Faschin GmbH übernommen. Es wird als Teil der bestehenden Struktur des Kompetenzzentrums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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