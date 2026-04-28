In keinem europäischen Land gibt es so viele Immobilienmuffel wie hierzulande. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Remax. Demnach sind rund 30% der Bundesbürger nicht an Wohneigentum interessiert. Zudem ist die Ansparphase in Deutschland laut Studie europaweit am höchsten. Deutschland bleibt weiterhin eine Nation von Mietern. In keinem anderen Land in Europa leben weniger Menschen in den eigenen vier Wänden als hierzulande. Das geht aus Europa-Wohnimmobilien-Trendreport des Immobilienmaklernetzwerks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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