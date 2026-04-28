DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AEGON 04-UND. FLR AENB NL0000116150 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 04-UND. FLR NL0000116168 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 95-UND. FLR NL0000120004 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 96-UND.FLR NL0000120889 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 96-UND. FLR NL0000121416 29.04.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AEGON 04-UND. FLR AENB NL0000116150 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 04-UND. FLR NL0000116168 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 95-UND. FLR NL0000120004 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 96-UND.FLR NL0000120889 29.04.2026 HZE/EOT
AEGON 96-UND. FLR NL0000121416 29.04.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard