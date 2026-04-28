Der chinesische Autobauer Great Wall hat für den Sommer 2026 den Verkaufsstart des Ora 5 in Deutschland und Europa angekündigt. Das SUV-Modell bildet dabei den Auftakt einer breiteren, für Europa geplanten Produktfamilie. Great Wall ist bereits seit einigen Jahren in Europa aktiv, bisher liefen die Geschäfte hierzulande eher enttäuschend. Auch der Wechsel von den beiden Marken Ora und Wey (für Hybrid-SUV) hin zu GWM als Hauptmarke Ende 2023 hat nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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