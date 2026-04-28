© Foto: Sebastian Gollnow - dpaFriedrich Merz greift Washington im Iran-Krieg ungewöhnlich scharf an. Warum Europas Geduld schwindet, Deutschland Milliardenkosten drohen und ein Ausweg weiter blockiert ist.Bundeskanzler Friedrich Merz hat die US-Strategie im Iran-Krieg ungewöhnlich scharf kritisiert und den Vereinigten Staaten Demütigung durch Teheran vorgeworfen. Bei einem Schulbesuch in Marsberg sagte Merz, die iranische Führung demütige die USA, die "ganz offensichtlich ohne jegliche Strategie in diesen Krieg gezogen sind". Die Iraner seien "offensichtlich sehr geschickt im Verhandeln - oder sehr geschickt darin, nicht zu verhandeln". Eine ganze Nation werde von der iranischen Führung gedemütigt. Hintergrund sind …Den vollständigen Artikel lesen
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