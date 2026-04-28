S&P 500 im Chart-Check: "Seltenes Phänomen und was es bedeutet



Werbung







Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, mit dem S&P 500. Während das erste Quartal des Jahres, unter anderem aufgrund der geopolitischen Spannungen, eher enttäuschend für den S&P 500 ausfiel, konnte sich der Index im April durch kräftige Kursbewegungen wieder vollständig erholen und sogar noch ein neues Allzeithoch markieren.



Dabei zeigte der S&P 500 ein Kursverhalten, das in den vergangenen knapp 100 Jahren nur rund zwölfmal aufgetreten ist. Jörg Scherer ordnet dieses seltene Phänomen sowie die Perspektiven für die kommenden zwölf Monate sowohl statistisch als auch charttechnisch ein und identifiziert dabei zentrale Schlüsselmarken.



Kann der S&P 500 die Marke von 7.000 Punkten nachhaltig behaupten? In diesem Video erfahren Sie, wie die Technische Analyse das aktuelle Umkehrmuster bewertet und welche Renditetendenz sich daraus möglicherweise für das kommende Jahr ableiten lässt.



HSBC Daily Trading TV vom 28.04.2026: "Seltenes Phänomen und was es bedeutet!"









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









