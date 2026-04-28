EQS-News: Kyriba Corp.
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LAS VEGAS, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Unternehmens-Treasury stehen an einem Wendepunkt. Mit dem Inkrafttreten des GENIUS Act im Juli 2025 ist ein zentrales Hindernis für den Einsatz von Stablecoins gefallen: die regulatorische Unsicherheit, die 73% der Führungskräfte zuletzt als größte Herausforderung nannten. Gleichzeitig sind Echtzeit-Zahlungen zur Erwartung geworden, Liquidität rückt stärker in den Fokus, und Treasurer sehen sich mit neuen Abwicklungsmodellen über Blockchain-Infrastrukturen konfrontiert. Damit gewinnen klare Governance, Transparenz und kontrollierbare Automatisierung spürbar an Bedeutung.
Auf der KyribaLive 2026 stellte Kyriba drei Kooperationen sowie zwei neue Plattformfunktionen vor. Ziel ist es, Treasury-Teams bei der Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungen, bei der Geldanlage sowie beim Management von Liquiditäts- und FX-Risiken in einem durchgängigen Workflow zu unterstützen - mit klaren Governance- und Kontrollmechanismen.
Treasury-Teams können grenzüberschreitende Zahlungen näher an Echtzeitprozesse heranführen, Geldmarktanlagen direkt aus dem Treasury-Management-System anstoßen und auf ein berufsbegleitendes Zertifikat zum Thema Stablecoins im Treasury zugreifen, gebündelt in einer Plattform, die KI-gestützte Assistenz bereitstellt und dabei das menschliche Entscheiden und definierte Kontrollen in den Mittelpunkt stellt.
Melissa Di Donato, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von Kyriba, sagte: "Von Unternehmens-Treasuries wird heute erwartet, schneller zu handeln, zunehmende Komplexität zu beherrschen und dabei jederzeit volle Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten - oft alles gleichzeitig. Die auf der KyribaLive 2026 vorgestellten Innovationen unterstreichen unseren Anspruch, die Entwicklung der Branche aktiv zu gestalten, statt ihr nur zu folgen. Kyriba definiert damit den Maßstab für die nächste Generation der Treasury-Technologie."
Drei Kooperationen für zentrale Treasury-Workflows
Jede Zusammenarbeit beseitigt einen echten Engpass im Treasury-Workflow, koordiniert von Kyriba Trusted Agentic AI (TAI):
Die gemeinsame Pressemitteilung von Circle und Kyriba finden Sie hier.
Die gemeinsame Pressemitteilung von Morgan Money und Kyriba finden Sie hier.
Die gemeinsame Pressemitteilung von AFP und Kyriba finden Sie hier.
Entwickelt für das Tempo und die Komplexität der heutigen Zeit
Ergänzend zu den Kooperationen stellte Kyriba zwei neue Funktionen vor, die Treasury-Teams bei der operativen Nutzung dieser erweiterten Möglichkeiten unterstützen sollen:
"Durch die Einbindung automatisierter Devisendaten in unseren Entscheidungsprozess haben wir den manuellen Aufwand für die Nachverfolgung und Berichterstattung erheblich reduziert. Zudem konnten wir unsere Absicherungsstrategie optimieren und sie viel präziser an die Marktbedingungen anpassen", sagt Jaemin Kim, Director, Treasury bei Uber. Advanced FX wurde entwickelt, um dies mit noch höherer Geschwindigkeit und in noch größerem Umfang zu ermöglichen.
"Führungskräfte aus dem Finanzbereich betonen immer wieder, dass Vertrauen und Datenflexibilität ihre wichtigsten Anliegen sind", sagt Kevin Permenter, Research Director, Enterprise Application, IDC. "Das Leitmotiv "Trusted to Transform" adressiert diese Anforderungen gezielt. Durch eine höhere Genauigkeit und verbesserte Kontrollmechanismen ermöglichen die vorgestellten Neuerungen den Treasury-Teams, fundierte Entscheidungen schneller und mit größerer Sicherheit zu treffen. Ziel ist es, von einer überwiegend reaktiven Datenprüfung zu einem stärker proaktiven, analytisch gestützten Treasury-Management zu gelangen."
Die KyribaLive 2026, die vom 27. bis 29. April in Las Vegas stattfand, brachte mehr als 1.000 Fachleute aus den Bereichen Treasury und Finanzen zu über 55 Veranstaltungen zusammen, ergänzt durch praktische Anwenderschulungen, Keynotes von Führungskräften und Networking-Formate.
Bei der Veranstaltung wurden zudem Innovationen und herausragende Leistungen innerhalb der Kyriba-Kunden- und Partnergemeinschaft gewürdigt.
Mit dem "Customer Excellence Award" zeichnete Kyriba zudem mehrere international tätige Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen der Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen aus, die ihre Treasury-Infrastruktur mithilfe der Kyriba-Plattform modernisieren. Zu den Preisträgern zählten Lockheed Martin, Related Companies, McKesson Corporation und SNC.
Ausgezeichnete Partner:
Kyriba würdigte zudem eine ausgewählte Gruppe von Beratungs- und Technologiepartnern für ihre herausragenden Beiträge zum Kundenerfolg und zu Innovationen im Treasury-Bereich, darunter:
Kyriba stellte auf dem Partner Summit am 27. April zudem ein komplett überarbeitetes Partnerprogramm vor, das ein strukturiertes, stufenbasiertes Rahmenwerk mit klaren Vorteilen für Partner, optimiertem Zugang zu Kyriba-Ressourcen und einem skalierbaren Wachstumspfad umfasst - was die verstärkten Investitionen des Unternehmens in sein Partner-Ökosystem widerspiegelt.
Das Motto der Veranstaltung, "Trusted to Transform", unterstreicht die Rolle von Kyriba dabei, Treasury-Teams dabei zu unterstützen, kritische Infrastrukturen sicher zu modernisieren und gleichzeitig die für geschäftskritische Finanzvorgänge erforderlichen Kontrollen aufrechtzuerhalten.
Über Kyriba Corp.
Kyriba ist ein weltweit führender Anbieter für Liquiditäts- und Treasury Management. Die skalierbare SaaS Plattform vernetzt Banken, ERP und Finanzsysteme und liefert CFOs und Treasury Teams Echtzeit Transparenz über Liquidität, Zahlungsströme und Finanzrisiken. Mit Technologien wie der "Trusted Agentic AI" (TAI) verarbeitet Kyriba jährlich 3,6 Milliarden Banktransaktionen und Zahlungen im Wert von 51Billionen US Dollar über 10.000 Banken und unterstützt mehr als 4.000 Unternehmen dabei, Effizienz, Sicherheit und strategische Kontrolle im Finanzbereich zu vereinen.
Pressekontakt - Kyriba:
Hinweise für Redakteure
* Die angegebenen Betriebsdaten stammen aus einer internen Analyse von Kyriba, die auf Plattformdaten von Kunden basiert und sich auf 710 validierte Erkenntnisse aus 19 Branchen (Stand: April 2026) stützt.
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28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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