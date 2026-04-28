Unternehmenseigene physikkundige KI-Plattform von Alsym hat die Entwicklung der Na-Batterienserie des Unternehmens unterstützt. Dabei handelt es sich um eine nicht-entflammbare, leistungsstarke und kostengünstige Energielösung für wichtige Energiespeichermärkte, wie etwa Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, gewerbliche Immobilien, Industrie und Verteidigung und andere.

Alsym Energy, ein Pionierunternehmen im Bereich nicht-entflammbarer, leistungsstarker Natrium-Ionen-Batterien, gab heute Einzelheiten der unternehmenseigenen physikkundigen KI-Plattform bekannt, die bei der Entwicklung der unlängst vorgestellten Na-Serie von Natrium-Ionen-Batterien des Unternehmens zum Einsatz kam. Durch die Integration grundlegender Physikmodelle mit KI, autonomen Tests und unternehmenseigener Molekulardiagnostik in einem Kreislaufsystem beschleunigt Alsym die Entwicklung sichererer, kostengünstiger, kommerzialisierter Batterien durch alle Phasen des Entwicklungszyklus.

Während die globale Nachfrage nach Elektrizität in die Höhe schnellt, zeigen sich die Begrenzungen von Lithium-Ionen-Akkus immer deutlicher, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Lieferkettenzwängen. Die Lithium-Ionen-Chemie ist mit inhärenten Herausforderungen verbunden, darunter Entflammbarkeit und Verlass auf beengte globale Lieferketten-Probleme, die bei groß angelegter Energiespeicherung immer akuter werden, wo hohe Energiedichten das Brandrisiko erheblich steigern und die sektorübergreifende wachsende Nachfrage die Lieferkette weiter unter Druck setzt und die Energiehoheit in Frage stellt.

Gleichzeitig muss sich das Innovationstempo beschleunigen, denn die bestehenden Batterielösungen sind nicht geeignet, die Anforderungen der heutigen Infrastrukturnachfrage hinsichtlich Kosten, Sicherheit und Leistung, insbesondere in städtischen Gebieten, zu erfüllen. Einsatzbeschränkungen durch Brandrisiko und lange Verzögerungen sind die Hauptprobleme für Projektentwickler von Energiespeichersystemen.

Die physikkundige KI-Plattform von Alsym wurde für eine beschleunigte Batterieinnovation entwickelt, denn sie bietet grundlegende Verbesserungen bei der Entdeckung, Entwicklung und Skalierung neuer Chemieverfahren:

Nutzung physikgestützter KI zur Begrenzung einer andernfalls unüberschaubaren Menge möglicher Batteriechemikalien mit rapider Konvergenz auf einsetzbare, nicht-entflammbare, leistungsstarke Batteriechemikalien anstatt isolierter Kandidatenprüfung.

Integration von maschinellem Lernen mit automatisierten Kreislaufexperimenten, um maximale umsetzbare Ergebnisse aus jedem Test zu gewinnen und den Fortschritt über Stoffe, Zelldesign und Betriebsbedingungen über herkömmliche Versuchs- und Irrtumsansätze hinaus zu beschleunigen.

Anwendung von kontinuierlicher elektrochemischer, Material- und Molekulardiagnostik sowie Rückmeldungen, um nicht nur zu verstehen, was eine Batterie leistet, sondern auch die Gründe dafür, was eine gezielte Optimierung und eine robuste, vorhersehbare Skalierung vom Labor zum Prototyp zum Pilotprodukt und zur kommerziellen Produktion ermöglicht.

Förderung KI-optimierter, lückenloser gemeinsamer Gestaltung auf Systemebene von Werkstoffen, Zellarchitektur und Fertigungsprozessen, um sicherzustellen, dass Leistung, Sicherheit, Kosten und Fertigungsfähigkeit gleichzeitig und in großem Umfang erzielt werden.

Die Nutzung der Innovationsplattform untermauert die Entwicklung der Na-Serie von Alsym und positioniert das Unternehmen für eine rapide Bereitstellung kontinuierlicher Innovation im Verlauf seines Wachstums.

Bei der schnellen Entwicklung der Na-Serie der Natrium-Ionen-Batterie von Alsym kam eine Chemie zum Einsatz, die in weniger als einem Jahr identifiziert, getestet, entwickelt und aufgebaut wurde. Batterien der Na-Serie sind nicht-entflammbar und bieten gleichzeitig hohe Leistung, kostengünstige Produktion und eine konkurrenzfähige Energiedichte. Durch Nutzung häufiger, weithin verfügbarer Stoffe bietet die Technologie darüber hinaus auch eine sichere und widerstandsfähige Lieferkette, ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Lösungen.

"Die Energiewende kann nicht jahrzehntelang auf eine bessere Möglichkeit der Energiespeicherung warten", erklärte Dr. Kripa Varanasi, Professor of Engineering am MIT und Mitbegründer von Alsym Energy. "Wir brauchen eine grundsätzlich schnellere Art und Weise, Innovation in Infrastruktur umzusetzen. Die Herausforderung besteht nicht länger nur in der Entdeckung sondern im Einsatz. Durch die Integration von physikkundiger KI, tiefgreifendem elektrochemischem Fachwissen und auf Systemebene bestehender Intelligenz über Zellarchitektur, Vorgänge und Fertigung hinweg haben wir eine Plattform erstellt, die kontinuierliche Innovation und skalierbare Nutzung von sichereren, kostengünstigen Batterietechnologien für unverzichtbare Infrastruktur ermöglicht."

Batterien der Na-Serie übertreffen Testanforderungen der Nicht-Entflammbarkeit

Alsym setzte sich von Anfang an ein klares Ziel: Entwicklung einer wirklich nicht-entflammbaren, leistungsstarken Batteriechemie. Die physikkundige KI-Plattform machte dieses Ziel möglich und lenkte die Entdeckung und Verfeinerung eines Systems, das die Gefahr eines thermischen Durchgehens beseitigt.

Alsym hat die inhärente Sicherheit der Chemie in strengen Tests bestätigt. In Tests mit beschleunigten Reaktionskalorimetern (ARC) wurden Zellen der Na-Serie von Zimmertemperatur auf 400°C erhitzt, ohne dass jemals ein thermisches Durchgehen auftrat. In Nagelpenetrationstests, die mit voll aufgeladenen Zellen durchgeführt wurden, wurde zu keinem Zeitpunkt ein Durchbruch, Feuer oder Flammen beobachtet, was die Widerstandsfähigkeit des Systems gegen katastrophales Versagen unter Beweis stellt, Probleme, von denen bestehende Akkutechnologien geplagt werden. Diese Ergebnisse unterstreichen den Erfolg der Plattform von Alsym, die echte Innovation bietet, um ein im Markt bestehendes Problem zu lösen.

"Die Sicherheit der Na-Serie ermöglicht den Einsatz überall dort, wo Lithium-Ionen-Akkus genutzt werden können, und auch überall dort, wo Lithium nicht einsatzfähig ist", so Mukesh Chatter, CEO von Alsym Energy. "Die Vorteile hinsichtlich Stromgestehungskosten (LCOE) sind ebenfalls ganz klar: der breite Betriebstemperaturbereich ermöglicht erhebliche Betriebskosteneinsparungen und die Anfangskosten sind ebenfalls sehr konkurrenzfähig, sowohl auf Zell- als auch auf Systemebene. Zusammen mit schneller Ladung und Entladung und flexibler Nutzung über kurze, mittlere und längere Dauer ist die Na-Serie von Alsym eine grundsätzlich bessere Batterie für die Energiespeicherung. Für die Kunden bedeutet das niedrigere Gesamtbetriebskosten, geringeres Risiko, vereinfachte Sicherheits- und Thermalmanagementanforderungen, breitere Einsatzflexibilität und höhere Umsätze durch schnelles Laden-Entladen und optimierte Zyklen, die Wert aus einer dynamischen Netzpreisgestaltung erfassen."

Die Batterien der Na-Serie von Alsym unterstützen eine breit gefächerte Palette von Anwendungen, beispielsweise Versorgungsunternehmen und Mikronetze, Rechenzentren, gewerbliche Immobilien, Industriebetriebe, Schifffahrtsumgebungen, Verteidigungssysteme und Wohnenergiespeicherung. Das Unternehmen treibt derzeit seine Kommerzialisierungspläne voran und wird im dritten Quartal 2026 mit der Auslieferung von Zellen und Modulen an strategische Partner beginnen.

ÜBER ALSYM

Alsym Energy ermöglicht eine sicherere, skalierbare Energiezukunft durch Neugestaltung der Batteriechemie. Die Flaggschiff-Na-Serie des Unternehmens umfasst nicht-entflammbare, leistungsstarke, kostengünstige Natrium-Ionen-Batterien, die mit weltweit reichlich vorhandenen Werkstoffen hergestellt werden. Sie wurden mit Hilfe einer unternehmenseigenen physikkundigen KI-Plattform entwickelt, die die Entdeckung von Werkstoffen und wirtschaftlich sinnvollen Chemieverfahren zehnmal schneller ermöglicht als herkömmliche nur auf Versuch-und-Irrtum beruhende Methoden. Durch die Kombination von DeepTech-Expertise in Batterien mit physikkundiger KI ist die Plattform ein Kreislaufsystem, das den gesamten Batterieentwicklungsprozess von der Konzipierung bis zur Herstellung beschleunigt. Die Na-Serien-Technologie von Alsym beseitigt thermisches Durchgehen und ermöglicht die sichere und skalierbare Energiespeicherung überall dort, wo diese gebraucht wird von Rechenzentren und Industrieanlagen bis hin zu Wohnimmobilien, gewerblichen Immobilien, Bergbau, Militäreinrichtungen oder Versorgungsnetzen. Ihr breiter Betriebstemperaturbereich macht HVAC-Systeme für Sicherheit oder Leistung überflüssig, und schnelles Laden und Entladen gestattet mehrere Zyklen am Tag, was ein leistungsstarkes Wirtschaftsmodell für Energiespeichersysteme schafft. Alsym Na-Serie: Eine bessere Batterie für Energiespeicherung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: alsym.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260427340997/de/

Contacts:

Shiyun Fu

Antenna Group für Alsym

alsym@antennagroup.com