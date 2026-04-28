Silber schwankt heftig. Gold konsolidiert und Minenaktien bleiben unruhig. Jan Willhöft zeigt, warum der Trend trotzdem nicht gebrochen sein muss.Während Krieg, Friedensangebote und neue Ölmeldungen die Kurse kurzfristig bewegen, fragt der Partner von AXINO Capital, ob Gold, Silber und Minenaktien gerade nur korrigieren oder vor einem neuen langfristigen Zyklus stehen. Willhöft zeigt das Verhältnis des S&P 500 zu Gold und vergleicht die Lage mit früheren Umbrüchen wie der großen Depression, dem Ende des Goldstandards Anfang der 1970er Jahre und der Dotcom-Blase. Seine Botschaft ist klar: Gold muss nicht jeden Tag steigen, um langfristig besser abzuschneiden als Aktien. Entscheidend ist, ob …Den vollständigen Artikel lesen
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