Bei Wohninvestments eröffnet eine räumliche Diversifikation Renditechancen. So zeigt eine Analyse des GREIX-Index: Wer sein Immobilienportfolio zwischen 1995 und 2025 über mehrere Städte gestreut hat, konnte bei vergleichbarem Risiko einen höheren Endwert erzielen als mit einem marktgewichteten Portfolio. Wohnimmobilien in deutschen Städten sind keine homogene Anlageklasse, sondern unterscheiden sich deutlich nach Standort, Marktphase und Risiko. Daraus ergeben sich Renditechancen, so das Fazit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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