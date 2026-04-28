Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.04.2026, 19:00 Uhr Zürich/Berlin In der Antike war Zypern eine wichtige Quelle für Kupfer. Das chemische Symbol für Kupfer ist "Cu", eine Ableitung vom lateinischen Wort "cuprum", übersetzt "Metall von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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