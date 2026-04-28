Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.04.2026, 17:35 Uhr Zürich/Berlin · Auch wenn die Nachfrage zurückgeht, das Angebot verringert sich schneller. In der Photovoltaikbranche wird weniger Silber verbaut, weil Silber teilweise ersetzt wird, Silber wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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