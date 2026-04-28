Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, viele Unternehmen der Technologiebranche konzentrieren sich heute nur noch auf die Entwicklung ihrer Produkte. Eigene Fertigungsanlagen aufzubauen und globale Lieferketten zu managen, würde unnötig Ressourcen binden, stattdessen wird auf spezialisierte Auftragsfertiger zurückgegriffen. Davon profitieren beide Seiten. Während sich die einen auf Innovationen konzentrieren können, gewinnen die anderen durch Skaleneffekte. Dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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