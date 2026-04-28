Rolls-Royce hat mit dem "Project Nightingale" ein luxuriöses Cabrio mit reinem Elektroantrieb angekündigt. Der 5,76 Meter lange Zweisitzer soll ab 2028 ausgeliefert sein - allerdings nur auf Einladung und weltweit auf 100 Fahrzeuge limitiert. Mit dem Spectre hat die britische Luxus-Marke bereits ein Batterie-elektrisches Modell im Angebot. Das Elektro-Coupé teilt sich BMW-intern viele Komponenten mit dem i7, der jüngst ein technisches Update erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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