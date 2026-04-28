© Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com |BYDs Gewinn ist im ersten Quartal um mehr als die Hälfte eingebrochen, der schlimmste Einbruch seit fast fünf Jahren. Wie der weltgrößte E-Autobauer die Krise überstehen will.Der weltgrößte Elektroautobauer kämpft mit einem historischen Einbruch: Der Nettogewinn von BYD ist im ersten Quartal 2025 um mehr als die Hälfte eingebrochen - der stärkste Rückgang seit fast fünf Jahren. Nur knapp über vier Milliarden Yuan verblieben unterm Strich, während der Umsatz um fast zwölf Prozent auf rund 150 Milliarden Yuan sank - bereits das dritte Quartal in Folge mit rückläufigen Erlösen. Auslöser: schwächelnde Inlandsnachfrage und ein Preiskampf, der selbst günstige Fahrzeugsegmente erfasst hat. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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