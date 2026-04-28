China wird für Samsung zum Problemfall: Der Konzern könnte Verkäufe stoppen und sich stärker auf das US-Geschäft konzentrieren.Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung Electronics wird den Verkauf seiner Haushaltsgeräte und Fernsehgeräte in China noch in diesem Jahr einstellen und seine Lagerbestände in China schrittweise abbauen, berichtete die Zeitung Nikkei. Laut Nikkei, die sich auf ungenannte Quellen beruft, strebt das Unternehmen an, bereits Ende April eine endgültige Entscheidung über die Einstellung des Verkaufs von Haushaltsgeräten und Fernsehgeräten in China zu treffen. Samsung Electronics wird seine lokale Produktion von Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen und …Den vollständigen Artikel lesen
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