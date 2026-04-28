© Foto: UnsplashDie Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gaben am Dienstag ihren Austritt aus der OPEC und der OPEC+ bekannt. Das sind keine guten Vorzeichen für den Spritpreis.Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind aus der OPEC + ausgetreten. Das Land liegt am der mittlerweile wohl bekanntesten Meeresenge der Welt: Der Straße von Hormus. Teherans Angriffe auf die Schiffahrt in der Straße von Hormus haben die Ölexporte der VAE stark eingeschränkt und damit die Grundlage ihrer Wirtschaft bedroht. Die VAE bekennen sich aber weiterhin zur Marktstabilität und werden diesbezüglich auch künftig mit Produzenten und Verbrauchern zusammenarbeiten, erklärte das Energieministerium laut Medienberichten. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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