DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS veröffentlicht am 12. Mai 2026 den testierten Jahresabschluss 2025 und die Zahlen zum 1. Quartal 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS veröffentlicht am 12. Mai 2026 den testierten Jahresabschluss 2025 und die Zahlen zum 1. Quartal 2026

Kahl am Main (pta000/28.04.2026/17:30 UTC+2)

Pressemeldung SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht am 12. Mai 2026 den testierten Jahresabschluss 2025 und die Zahlen zum 1. Quartal 2026

Kahl am Main, den 28. April 2026

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG veröffentlicht am 12. Mai 2026 den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025. Zeitgleich gibt das Unternehmen an diesem Tag die Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2026 bekannt.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt vor dem Hintergrund wesentlicher Vereinbarungen, die Ende März 2026 erfolgreich abgeschlossen wurden. Markus Ehret, Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, erläutert: "Mit diesen Vereinbarungen haben wir einen wichtigen Schritt zur Umsetzung unserer Strategie erreicht. So konnten wir neben einer langfristigen Zusammenarbeit die Refinanzierung der Gesellschaft abschließen."

Der Geschäftsbericht mit dem testiertem Jahresabschluss 2025 sowie der Bericht zum ersten Quartal 2026 werden am 12. Mai 2026 auf der Website des Unternehmens unter https://www.singulus.com/de/finanzberichte/ veröffentlicht.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 28, 2026 11:30 ET (15:30 GMT)