DAX Opening live: Short-Trend, Long-Versuch und V-Reversal-Setup

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Im heutigen DAX Livetrading schauen wir uns die Markteröffnung, die wichtigsten Termine der Woche und die Ausgangslage im Tages- und Stundenchart an. Im Fokus stehen die 24.000er Marke, das Tagestief vom Freitag und die Frage, ob der DAX seine Abwärtsstruktur fortsetzt oder eine Stabilisierung einleitet.

Anhand echter Live-Trades zeige ich, wie ich Unterstützungsbereiche, Marktstruktur und kurzfristige Reaktionen im M1- und M5-Chart bewerte. Besonders spannend: der antizyklische Long-Versuch am Tief, das schnelle Trade-Management und die Idee eines möglichen V-Reversals nach dem frühen Verkaufsdruck.

Außerdem geht es um wichtige Unterschiede zwischen Xetra-, CFD- und Auktionskursen, den Einfluss einzelner DAX-Schwergewichte wie Siemens Energy sowie die Bedeutung von sauberem Positionsmanagement.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder in der DAX-Session stattfinden. Melde Dich gern für den Mittwoch um 10.00 Uhr hierzu an:

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