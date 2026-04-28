Forschende der TU Berlin untersuchen in einem neuen Projekt Vertrauen in KI-Systeme. Erste Ergebnisse zeigen jetzt, dass unsere Gehirnaktivität verrät, wann wir uns auf KI verlassen - oder selbst nachdenken. In dem DFG-geförderten Projekt "Neuronale Korrelate von Vertrauen in Mensch-KI-Interaktion" untersuchen Forschende der TU Berlin, wie Vertrauen in KI-Systeme mit kognitivem Offloading zusammenhängt: Sie gehen der Frage nach, inwiefern Vertrauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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