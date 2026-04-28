© Foto: Isai Hernandez - imageBROKER.comWährend der Rial im Schatten des Krieges die Millionen-Marke pro US-Dollar durchbricht, klammert sich Teheran an ein fiktives Kurssystem. Ein Blick in den Abgrund der iranischen Ökonomie.Wer auf die offizielle Wechselkurs-Entwicklung für den iranischen Rial in diesem Jahr blickt, reibt sich verwundert die Augen: Über Nacht schien der iranische Rial (IRR) im Januar von ca. 42.000 auf fast eine Million pro US-Dollar (USD) zu stürzen. Doch dieser Einbruch war keine plötzliche Entwertung, sondern ein Akt der Kapitulation vor der Realität. Portale wie Google Finance, MarketScreener oder Yahoo Finance stellten ihre Datenquelle vom fiktiven Staatskurs auf den marktnahen NIMA-Kurs um. Es war das …Den vollständigen Artikel lesen
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