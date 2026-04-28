Die Spannungen im Nahen Osten treiben die Ölpreise erneut nach oben. Nach einer kurzen Phase der Entspannung kehrt die Unsicherheit mit voller Wucht zurück. Anleger reagieren zunehmend nervös auf die geopolitische Lage und deren Folgen für Energie und Märkte.Ölpreise ziehen wieder kräftig anNoch Mitte April hatte Brent-Öl deutlich unter 100 Dollar notiert, getragen von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte. Doch seit eineinhalb Wochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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