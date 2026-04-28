Mehrere traditionsreiche japanische Unternehmen treten als Gründungspartner bei, um gemeinsam den Aufbau der Fusionsenergiebranche voranzutreiben; Helical Fusion hat zudem den ersten Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde vollzogen

Helical Fusion Co., Ltd., ein Fusionsenergieunternehmen, das ein Helical-Stellarator-Kraftwerk entwickelt, gab heute den Start des "Helix Program Official Partners" bekannt, eines neuen strategischen Partnerschaftsrahmens, der darauf abzielt, langfristige Industriepartner zusammenzubringen, die sich dafür einsetzen, die Fusion vom Laborstadium zum realen Einsatz von Fusionsenergie voranzutreiben.

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Helical Fusion's Integrated Demonstration Device, "Helix HARUKA," currently under construction (photographed at the company's dedicated workspace within the National Institute for Fusion Science in Gifu, Japan)

Das Helix-Programm ist die Kerninitiative von Helical Fusion zur Realisierung kommerziell nutzbarer Fusionsenergie in den 2030er Jahren. Anstatt allein von einem Reaktorkonzept auszugehen, arbeitet das Programm rückwärts von den drei wesentlichen Anforderungen an kommerzielle Fusionsenergie: Nettostrom, Dauerbetrieb und hohe Wartungsfreundlichkeit. Auf der Grundlage dieses Rahmens hat Helical Fusion den Helical-Stellarator als Reaktoransatz gewählt, der den klarsten Weg zur Erfüllung aller drei Anforderungen in einem voll funktionsfähigen Fusionskraftwerk bietet, und baut dabei auf Japans jahrzehntelanger Forschungsgrundlage in der Helical-Stellarator-Technologie auf.

Die ersten drei Unternehmen, die als offizielle Gründungspartner beitreten, sind die NICHIAS Corporation, die Hasetora Spinning Co., Ltd. und die Seno Kisen Co., Ltd. Jedes dieser Unternehmen blickt auf eine rund hundertjährige oder noch längere Unternehmensgeschichte zurück. Noch wichtiger ist, dass sie nicht einfach als Lieferanten oder Investoren beitreten, sondern als langfristige Partner, die Helical Fusions Ziel teilen, den Aufbau der Fusionsenergiebranche selbst voranzutreiben.

"Die kommerzielle Fusion wird nicht von einem Start-up allein oder allein durch die Physik realisiert werden", sagte Takaya Taguchi, Mitbegründer und CEO von Helical Fusion Co., Ltd. "Es bedarf einer Koalition von Unternehmen, die bereit sind, die Stärken, die sie über Generationen hinweg aufgebaut haben, auf eine der folgenreichsten industriellen Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts anzuwenden. Das Helix-Programm für offizielle Partner wurde zu diesem Zweck ins Leben gerufen."

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sponsoring-Programm ist das "Helix Program Official Partners" für Unternehmen konzipiert, die als aktive industrielle Partner an der Seite von Helical Fusion arbeiten. Die Teilnahme ist nicht nur an eine strategische Geschäftsausrichtung, sondern auch an eine Kapitalzusage gebunden. Das Rahmenwerk soll die Fertigung und den Bau von Helix HARUKA, der integrierten Demonstrationsanlage von Helical Fusion, und letztlich von Helix KANATA, der für die 2030er Jahre geplanten ersten kommerziellen Anlage des Unternehmens, unterstützen.

Über die offiziellen Partner des Helix-Programms

Die 1896 gegründete NICHIAS Corporation beliefert seit jeher Branchen, die die moderne Industriegesellschaft stützen, darunter Schiffbau, Erdölraffinerien und Petrochemie, Elektrizitätswirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen und Halbleiterindustrie, mit Isolier-, Dichtungs- und hochleistungsfähigen Industrieprodukten. Die Beteiligung des Unternehmens spiegelt die Ansicht wider, dass Technologien, die in einer Ära für die Großindustrie erforderlich sind, in der nächsten zu Schlüsseltechnologien für ein neues Energiesystem werden können.

Hasetora Spinning Co., Ltd., gegründet 1887, hat sich über mehr als ein Jahrhundert der Fertigung weiterentwickelt und dabei Fachwissen in den Bereichen Materialien und textilbasierte Technologien aufgebaut. Die Entscheidung des Unternehmens, sich anzuschließen, verweist auf eine umfassendere Idee, die für die Kommerzialisierung der Fusion von zentraler Bedeutung ist: dass Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe mit einer tief verwurzelten Fertigungs-DNA eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Infrastruktur der Energie der Zukunft spielen könnten.

Seno Kisen Co., Ltd., 1946 gegründet und durch jahrzehntelange globale Seeverkehrsaktivitäten aufgebaut, bringt Fachwissen in den Bereichen Industrielogistik, Flottenmanagement und dem Transport essenzieller Ressourcen mit, die die Wirtschaft am Laufen halten. Die Beteiligung des Unternehmens unterstreicht, dass zukünftige Energiesysteme nicht nur von Erfindungen abhängen werden, sondern auch von den operativen Disziplinen, die erforderlich sind, um groß angelegte Anlagen in der realen Welt zu bewegen, einzusetzen und zu erhalten.

Das Unternehmen treibt diese Roadmap bereits im Hardware-Bereich voran. Die Fertigung und der Bau für Magnet-Demonstrationsarbeiten für Helix HARUKA sind in einem speziellen Arbeitsbereich von Helical Fusion auf dem Campus des National Institute for Fusion Science in Toki, Gifu, im Gange.

Im Zusammenhang mit dieser umfassenderen Initiative hat Helical Fusion zudem den ersten Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde vollzogen und dabei rund 2,7 Milliarden JPY eingeworben. Zu den Investoren dieser Runde zählen unter anderem die NICHIAS Corporation, Hasetora Spinning Co., Ltd., Seno Kisen Co., Ltd., Ecrowd NEXT, Konoike Transport Co., Ltd. und MITANI SANGYO Co., Ltd. Unter diesen Investoren beteiligen sich die NICHIAS Corporation, die Hasetora Spinning Co., Ltd. und die Seno Kisen Co., Ltd. zudem als offizielle Partner des Helix-Programms. Einschließlich Zuschüssen und Darlehen beläuft sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens bis heute auf rund 9,8 Milliarden JPY. Das Unternehmen erklärte, dass dieses zusätzliche Kapital die weitere Entwicklung im Rahmen des Helix-Programms sowie den Ausbau seines Netzwerks industrieller Partnerschaften unterstützen werde.

Über Helical Fusion Co, Ltd.

Helical Fusion Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich der Kommerzialisierung der Fusionsenergie durch die Entwicklung des Helical Stellarators widmet. Das Unternehmen wurde 2021 als Spin-off des National Institute for Fusion Science (NIFS) gegründet und nutzt die am NIFS gesammelten Forschungsergebnisse.

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