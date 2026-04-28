© Foto: wO-GeminiZwischen Patriotismus und Rendite: Premierminister Mark Carney belebt das Konzept der Kriegsanleihen neu, um Kanada mit einem ungewöhnlichen Staatsfonds wirtschaftlich unabhängig zu machen.Kanada geht einen Weg, den moderne Industrienationen bisher kaum beschritten haben. Während Staatsfonds von Norwegen bis Singapur meist auf fernen Märkten agieren und für den normalen Bürger eine abstrakte Größe bleiben, plant Premierminister Mark Carney eine radikale Demokratisierung des Staatskapitals. Der neu geschaffene "Canada Strong Fund" soll nicht nur Infrastruktur finanzieren, sondern den Kanadiern ermöglichen, mit eigenem Ersparten direkt in die Zukunft ihres Landes zu investieren. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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