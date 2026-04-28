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IBM Aktie 2026: KI, Cloud & Mainframes - reicht das für steigende Kurse?

Die International Business Machines Corporation liefert im Jahr 2026 ein bekanntes Bild: solide Zahlen, stabile Cashflows - und dennoch Skepsis an der Börse. Trotz wachsender Umsätze, angetrieben durch die Bereiche KI und Hybrid Cloud, reagierten Anleger zuletzt zurückhaltend auf die Quartalszahlen. Besonders im Fokus steht die Frage, ob IBM im aktuellen KI-Boom wirklich zu den Gewinnern zählt oder ob das Unternehmen Gefahr läuft, von dynamischeren Wettbewerbern abgehängt zu werden. Während Plattformen wie Watson und Red Hat weiterhin zentrale Bausteine der Strategie darstellen, bleibt das Wachstum insgesamt moderat.

Gleichzeitig setzt IBM auf eine ungewöhnliche Kombination aus Zukunftstechnologien und bewährten Geschäftsmodellen. Neben künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur spielen auch klassische Mainframes weiterhin eine wichtige Rolle im Konzern - ein Bereich, der zuletzt sogar überraschend stark gewachsen ist. Doch reicht dieser Mix aus Innovation und Stabilität aus, um die Aktie nachhaltig nach oben zu treiben? Genau dieser Frage gehen wir in der heutigen Analyse nach - mit einem Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, die strategische Ausrichtung und das Chartbild der Aktie.

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