© Foto: picture alliance / NurPhoto | Pedro FiuzaRay Dalio sieht Gold als Schutzschild in einer unsicheren Welt. Warum er jetzt zu einer ungewöhnlich hohen Quote rät und welche Bank sogar 8.000 US-Dollar je Unze für möglich hält.Gold rückt in Zeiten geopolitischer Spannungen erneut in den Fokus großer Investoren. Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio empfiehlt Anlegern, zwischen 5 und 15 Prozent ihres Vermögens in das Edelmetall zu investieren. Hintergrund sei die hohe Unsicherheit durch den Iran-Krieg, der sich inzwischen in die neunte Woche zieht, sowie tiefgreifende Veränderungen im globalen Finanzsystem. "Ich halte es für wichtig zu verstehen, dass Gold eine Form von Geld ist", sagte der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates im …Den vollständigen Artikel lesen
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