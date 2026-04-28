© Foto: Dall-EMit den Quartalszahlen von vier Magnificent-Seven-Unternehmen ist der Mittwoch der wichtigste Tag des bisherigen Börsenjahres. Wie steht es um die Bewertungen? Wichtigster Tag des Jahres: Am Mittwochabend geht es rund! Ohne jede Übertreibung steht der Aktienmarkt am Mittwoch vor dem bislang wichtigsten Tag des Jahres. Nicht nur wird die US-Notenbank ihren neuen Leitzinsentscheid bekannt geben und ein letztes Mal unter der Führung ihres scheidenden Vorsitzenden Jerome Powells Einschätzungen zur Nachhaltigkeit des aktuellen Inflationsschocks liefern. Auch werden nach Börsenschluss gleich vier der Magnificent-Seven-Werte ihre Geschäftsberichte vorlegen. Die stehen gegenwärtig aus gleich zwei …Den vollständigen Artikel lesen
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