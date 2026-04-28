Der Preisverlauf von Cardano (ADA/USD) wirkt beinahe wie eingeschlafen. Seit Wochen tendiert der Coin ohne nennenswerte Ausschläge seitwärts und scheint dies auch weiterhin fortsetzen zu wollen. Dies ist wahrlich bedauerlich nach der äußerst schwachen Entwicklung seit dem Hochpunkt vom August 2025. Denn sage und schreibe -78% wurden seither in der Spitze an Verlusten verbucht. Nur noch eine Frage der Zeit - Teil 2 Auch zur letzten Beschau von Cardano ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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