© Foto: ARK InvestCathie Wood stellt ihr Portfolio um und investiert stärker ins Cloudgeschäft. Dabei hat sie einen Favoriten unter den Magnificent Seven.Die von Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft ARK Invest hat in der vergangenen Woche eine Umschichtung hin zu Large-Cap-Tech-Werten sowie zu Engagements im Bereich Energie der nächsten Generation vorgenommen. Gleichzeitig wurden Positionen in Halbleitern, industrieller Automatisierung und Raumfahrtkommunikation reduziert. Die auffälligste Veräußerung betraf Advanced Micro Devices (AMD). Die Ark-Fonds ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW und ARKX verkauften gemeinsam über 215.000 Aktien im geschätzten Wert von rund 74 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug baute Ark …Den vollständigen Artikel lesen
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