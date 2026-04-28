DJ Scout24 kündigt 2. Tranche des Aktienrückkaufprogramms an
DOW JONES--Scout24 will im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro in einer zweiten Tranche bereits bis Ende dieses Jahres bis zu 250 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückkaufen. Die zweite Tranche soll direkt im Anschluss an die erste Tranche, die ein Kaufpreisvolumen von bis zu 100 Millionen Euro hat, beginnen. Daraus ergibt sich für dieses Jahr ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Millionen Euro, wie der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte. In diesem Zusammenhang soll die Rückkaufphase der ersten Tranche, die am 2. Januar angekündigt wurde, vor dem Hintergrund der nahezu vollständigen Ausschöpfung verkürzt werden.
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April 28, 2026 14:06 ET (18:06 GMT)
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