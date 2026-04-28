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STEICO SE: Finaler Jahresabschluss 2025 bestätigt vorläufige Zahlen



28.04.2026 / 22:15 CET/CEST

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STEICO SE: Finaler Jahresabschluss 2025 bestätigt vorläufige Zahlen Feldkirchen bei München, 28. April 2026 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Geschäftsentwicklung 2025 Kennzahl 2025 2024 Umsatzerlöse 382,9 Mio. € 376,3 Mio. € Gesamtleistung (GL) 382,6 Mio. € 380,2 Mio. € EBITDA 67,9 Mio. € 79,8 Mio. € EBITDA Marge in % GL 17,7 % 21,0 % EBIT 35,9 Mio. € 36,0 Mio. € EBIT Marge in % GL 9,4 % 9,5 % Konzernjahresüberschuss 17,8 Mio. € 19,3 Mio. € Gewinn je Aktie 1,27 € 1,37 € Eigenkapitalquote in %

(zum 31.12.)

61,2 % 57,8 %

Das Jahr2025 war von einer beginnenden Erholung der Baukonjunktur und einer steigenden Nachfrage nach STEICOProdukten geprägt. Nach einem Produktions-Störfall im Juni kam es jedoch zum Aufbau von Lieferzeiten, die bis in den Herbst hinein anhielten. Das und die schwächere Entwicklung einzelner Märkte im zweiten Halbjahr dämpften die positive Entwicklung. Mit 382,9Mio.€ liegt der Umsatz um 1,8% über Vorjahr (VJ: 376,3Mio.€). Das EBITDA beläuft sich auf 67,9Mio.€ und 14,9% unter Vorjahr (VJ: 79,8Mio.€). Das EBIT liegt mit 35,9Mio.€ um 0,4% unter Vorjahr (VJ: 36,0Mio.€). Trotz zu erwartender rückläufiger Ergebnisbeiträge aus Effekten wie der Währungssicherung konnte die operative Profitabilität im Gesamtjahr gesteigert werden. Hier machen sich bereits positive Effekte eines umfangreichen Programms zur Effizienzsteigerung bemerkbar. Positive Frühindikatoren, wie steigende Baugenehmigungszahlen inEuropa, lassen für das Jahr2026 eine Belebung der Bautätigkeit erwarten. Die aktuellen geopolitischen Verwerfungen beeinflussen die konjunkturellen Rahmenbedingungen jedoch auf unvorhersehbare Weise und führen zu Lieferkettenstörungen und sprunghaften Kostensteigerungen. Sofern sich die Konjunkturaussichten nicht weiter eintrüben, rechnet die Geschäftsleitung für das Gesamtjahr2026 mit einer Umsatzentwicklung zwischen -2% und +4% im Vergleich zum Vorjahr. Das entspräche einem Umsatz von rund 375Mio.€ bis 398Mio.€. Das EBIT wird zwischen 30Mio.€ und 38Mio.€ erwartet. Das entspräche einer EBIT-Marge von 8,0%bis9,5%. Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass der Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 152.371.262,12 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Aktie, dies entspricht einem Gesamtbetrag von EUR 2.816.693,00, verwendet und der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 149.554.569,12 auf neue Rechnung vorgetragen wird. Der vollständige Bericht steht unter www.steico.com/de/ir zum Download bereit.

Unternehmensprofil Der STEICOKonzern entwickelt, produziert und vertreibt Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICOWeltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICOist als Systemanbieter positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und biobasierte Dämmstoffe ergänzen. Zu den Dämmstoffen zählen flexible Holzfaser-Dämmmatten, stabile Holzfaser-Dämmplatten sowie Einblasdämmstoffe aus Holzfasern und Zellulose. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle sowie Putzkomponenten für die Fassadendämmung runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICOKonzern eine breite Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchener Unternehmens eignen sich sowohl beim Neubau wie auch bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade. STEICOProdukte können einen Beitrag für den Bau zukunftssicherer, energieeffizienter Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität leisten. Sie helfen, den Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm dauerhaft zu verbessern. Kontakt Andreas Schulze

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Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

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