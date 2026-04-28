Laut einem Bericht soll OpenAI kürzlich die eigenen Umsatz- und Nutzer:innenziele verpasst haben und jetzt fürchten, den Ausbau der Rechenkapazitäten nicht mehr wie geplant vorantreiben zu können. OpenAI hat dementiert, die Börsen reagierten trotzdem. Geht es nach einem Bericht das Wall Street Journals (WSJ), soll OpenAI kürzlich die eigenen Ziele bei den Umsatz- und Nutzer:innenzahlen verfehlt haben. Die Folge: Finanzchefin Sarah Friar soll anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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